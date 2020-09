Olümpiasari jätkas hooaega Võrus

Türi spordiklubide liidu spordispetsialist Liisa Gritšenko andis teada, et nooremate poiste arvestuses olid väga tublid Meiko Jeena ja Üllas Närripä, kes võistlesid sarjas esmakordselt ja tegid mõlemad kuulitõukes isiklikud rekordid. Kaugushüppes tegid tublid tulemused Fredi Viigipuu ja Romet Randalainen.

Vanemate tüdrukute arvestuses olid Gritšenko äärmiselt tublid Iris Jurtšenko ja Marve Mägi, kes olid valmis tulema kooli esindama ja tegid mõlemad head sooritused. Poiste arvestuses näitas Andreas Kase, et treeningutest Leonhard Soomi juures on olnud kasu, sest kõrguses hüppas ta uue isikliku rekordi 1.65m ja ajas väga napilt maha lati kõrgusel 1.68m. Ületatud katse näitas, et võimeid oleks hüpata ka üle 1.70 meetri. Kolmanda koha asemel pidi Andreas sel korral leppima kuuenda kohaga. Tubli oli Kase ka kuulitõukes, kus ta lõpetas võistluse taas isikliku rekordiga (11.19m).

Liis Gritšenko tunnistas, et sel korral oli neil võistkonda keeruline kokku saada, kuid toimunu näitas taaskord, et pole olemas lahendamatuid olukordi, kui sul on nii vinged koolinoored.

Teises grupis on liidrikohal Orissaare Gümnaasium/Tornimäe põhikooli ühendvõistkond, kel on kolme etapiga koos 12804 punkti. Teisel kohal paikneb Laupa Põhikooli/Imavere põhikooli ühendvõistkond 11379 punktiga ning kolmandal positsioonil on Parksepa Keskkool 11078 punktiga

Esimese grupi moodustavad koolid, kus põhiastmes õpib 251 ja rohkem õpilast, teises grupis osalevad koolid, kus õpib vähem kui 250 õpilast.

Enne kolmandat osavõistlust olid järvalased koondarvestuses kolmandad.