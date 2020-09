Kultuuritempli avatud tunnid kutsuvad tutvuma eri liiki harrastustegevusega

Tänavu alustab kultuurimajas tegevust paarkümmend harrastusringi. Esimest korda avab oma uksed showtantsuga tegelev Paide Tantsustuudio, mis on välja kasvanud populaarsest Türi Tantsustuudiost. „Kui laste ja noorte rühmadesse on veel mõned üksikud kohad, siis täiskasvanute rühm täitus meil ülehelikiirusel. Kuna paljud ei tea täpselt, mis see showtants on, otsustasime täiskasvanute näidistrenni võtta vastu kõik huvilised. Kuidas sealt edasi toimetame, vaatame jooksvalt. Meil on nii siiralt hea meel, et Paides on nii palju tantsuhuvilisi lapsi, noori ja täiskasvanuid,” rõõmustas stuudio eestvedaja Helit Seljamaa stuudio Facebooki lehel.