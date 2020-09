Kaev. Pilt on illustreeriv

Esmaspäeval, 31. augustil kell 13.02 said päästjad väljakutse Järva valda Müüsleri külla, kus lehm oli kukkunud õnnetult salvkaevu. Nüüdseks on selgunud, et loom elas õnnetuse siiski üle ja saadi kaevust elusalt kätte.