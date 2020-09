Euroopa Komisjon kuulutas välja 2020. aasta noorte tõlkijate võistluse

Euroopa Komisjon kuulutas täna välja iga-aastase tõlkevõistluse Juvenes Translatores, mis on mõeldud Euroopa gümnaasiumiastme õpilastele. Kõikide ELi riikide koolidel on alates tänasest võimalik end veebis registreerida, et nende õpilased saaksid võistelda õpilastega teistest ELi riikidest. Sel aastal peavad osalevad noored tõlkima teksti teemal „Toimetulek keerulistel aegadel – koos oleme tugevamad“.