Paide äärde pandi talgute korras päikesepark püsti

Ettevõtte turundusjuht Tuuliki Kasonen selgitas, et töötoa raames paigaldati raamidele päikesepaneele, ühendati kaableid ning sai küsida päikeseparke igapäevaselt ehitavatelt SunService ekspertidelt küsimusi. „Ettevõtmise lõpus keetsime juba oma päikeseelektriga pliidil suppi, mis maitses pärast ehitustööd eriti hea,“ lisas ta.

Ürituse tegi Kasoneni sõnul nende ettevõtte jaoks eriti eriliseks see, et nad tulihingelised kogukonnaenergia toetajad ja mõnevõrra ootamatult tuligi hulk rahvast kokku ühise eesmärgi nimel – ehitada valmis päikesepark ning panna see tööle. Kokku võttis töötoast osa ligikaudu 30 inimest.