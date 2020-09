Kirjutan lühikese seeria arvamuslugusid teemadest, mis vajavad Järvamaal kiiremas korras tähelepanu. Need puudutavad igat siin elavat inimest ja on suure mõjuga ääremaastumise vältimisele. Panuse nende lahendusse saab ja peab andma iga elanik, aga eelkõige meie kolm omavalitsust.

Korterelamute renoveerimine ei ole kuigi seksikas teema ja tundub olevat korteriühistu enda asi. Suuremat pilti vaadates on see aga vägagi iga järvalase mure, sest just praegu käib valik, millised maakonnad rebivad end parema elukohana ette ja millised jäävad virelema.