Väätsa Weikpargis kogunetakse ühiselt rallit vaatama

Ott Tänak, Martin Järveoja, EST Toyota Yaris WRC at the SS2 Moksi1 during the FIA World Rally Championship Neste Rally Finland day 2 27. July (Newspix24/Tomi Hänninen)//NEWSPIX24OY_1135.04377/Credit:Hanninen/Newspix24/SIPA/1807271444

FOTO: Hanninen/Newspix24/SIPA/Hanninen/Newspix24/SIPA