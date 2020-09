Süüdistuse järgi juhtis noormees mootorsõidukit, omamata vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust, ja kihutas asulavälisel teel kiirusega 162 (+/- 5) km/h. Olgu öeldud, et antud teelõigul oli lubatud suurim sõidukiirus 90 km/h.

Paide politseijaoskonna väärteomenetleja Ragne Tõnts täpsustas, et politseinikud märkasid 19. juuni hilisõhtul patrulltöö käigus Tallina–Rapla–Türi maanteel sõiduautot BMW, mis ületas suurimat lubatud kiirust üle 60 kilomeetriga tunnis, ja järgnesid autole, et see peatada. Sõiduki juht eiras politseinike punase ja sinise vilkuriga antud kohustuslikku peatumise märguannet ning jätkas sõitu suurel kiirusel ja ohtlike manöövritega.