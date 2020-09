Maaparandajad kogunevad Türile

Eesti Maaparandajate Selts ühendab endas inimesi, kes kokkuvõtvalt tegutsevad selle nimel, et Eestis peetaks meeles lihtsat maamehe tarkust: meie maal tuleb põllu pidamiseks ja metsa kasvatamiseks ära juhtida liigvesi.

Eesti asub kliimavöötmes, kus sademete hulk ületab oluliselt aurumist. Üle 60% meie põllumaast on kuivendatud drenaažiga, mis tähendab ühtaegu, et ilma maaparanduseta jääks oluline osa meie põldudel kasvatatavast saagist saamata. Selles osas ei erine praegune aeg Andrese ja Pearu aegadest, kuigi kipume seda unustama. Kliimamuutustega kaasneb tulevikus sademete hulga kasv, mistõttu on valdavalt 50 aastat tagasi rajatud kuivendussüsteemide töös hoidmine võtmetähtsusega. Loomulikult tuleb seda tehes arvestada tänapäevaseid arusaamu keskkonnahoiust ja maakasutusest.