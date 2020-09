Olümpiavõitja ja endise tippsuusataja Kristina Šmigun-Vähiga on sarja tarbeks intervjuu tehtud Kärus asuvas kärumuuseumis, mille eestvedaja Aljona Suržikova ise on.

Sari jõudis esmakordselt ekraanile eelmisel hooajal ja siis tunnistas Suržikova Postimehele antud usutluses, et tegelikult oli see ETV+i peatoimetaja Jekaterina Taklaja idee – portreteerida ühtviisi nii eestlaste kui ka venelaste seas tuttavaid ja omal alal silmapaistvaid Eesti inimesi, kelle emakeeleks on vene keel. Ekraanil rääkisid teiste portreteeritavate hulgas oma loo epeevehkleja Nikolai Novosjolov, galerist Olga Temnikova, fotograaf Olga Makina, laulja Elina Nechajeva, näitleja Aleksander Ivaškevitš, zooloog Aleksei Turovski, poliitik Yana Toom jt.