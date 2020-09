Paide ootab kaasava eelarve projekte

Kaasava eelarve abil saavad kõik inimesed mõjutada omavalitsuse tegevust ning see annab omavalitsusele ka vahetut tagasisidet elanike soovidest ja vajadustest. Kui on hea idee või ettepanek, mida võiks linna avalikus ruumis teha, et linna elu edendada, siis on võimalus sellest teada anda. Kaasav eelarve lubab otsustada, kuhu omavalitsus kõige mõistlikumalt võiks raha kulutada. Kaasaval eelarvel on praktiline väärtus: lauale tulevad head ideed. See on omavalitsusele võimalus saada nii tagasisidet kogukonna murede ja soovide kohta ning ühes sellega ka elanike pakutud lahendusi.