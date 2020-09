Täna stardib FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp Rally Estonia

Täna, reedel saab Eestist 33. riik maailmas, mis võõrustab FIA autoralli maailmameistrivõistluste etappi. 4.-6. septembrini sõidetav Rally Estonia on WRC hooaja restardiks peale poole aasta pikkust pausi ja maailma parimaid sõitjaid ootab ees 17 kiiruskatset ning 233,40 katsekilomeetrit. Kokku on registreerunud Rally Estoniale 59 võistluspaari, kellest 14 on kas eestlased või Eesti võistleja osalusega.