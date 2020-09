Nädalavahetus tuleb soe, kuid vihmane

Laupäeval (5.09) tiirleb Skandinaavia ja Norra mere kohal madalrõhkkondade tandem, mille kaguserv jääb Läänemere ümbrust katma. Valitsevas edelavoolus on ööks saabuvas õhumassis niiskust vähem, pilvi hõredamalt ja on vaid üksikuid juhuslikke sajuhooge. Puhub mõõdukalt tugev lõuna- ja edelatuul. Õhutemperatuur miinimum jääb sisemaal 10°C lähedale. Päeva jooksul jõuab üle mere niiskem õhumass. Ennelõunal on üksikuid vihmahooge ja pilvekihis ka selgemaid laike. Pärastlõunal jõuab saartele tihedam pilvemass ühes vihmasajuga, mis edasi üle mandri laieneb. Eesti idaossa jõuab sadu alles õhtul kella 20 paiku. Puhub üsna tugev lõuna- ja edelatuul, puhanguid on 13, õhtul lühiajaliselt üle 15 m/s. Õhutemperatuur on 16°C-st tihedamate sajupilvede all kuni 20°C-ni Lõuna-Eestis, kuhu tihedam vihm alles õhtul jõuab.