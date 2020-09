Eterniidi kogumisringiga pole Türi valda veel jõutud

Juunis kirjutas Järva Teataja samal teemal pikemalt ning artiklis oli ära toodud, et eterniiti võetakse tasuta vastu eelregistreeritud koguses ja registreerimislehti menetletakse laekumise järjekorras. Selleks aastaks on registreerimine aga lõppenud, kuna eterniidijäätmeid soovitakse ära anda oodatust poole rohkem. Viie päeva jooksul registreerus Järvamaal kokku 28 kodanikku, kes soovivad ära anda hinnanguliselt 80 tonni eterniiti. See on umbes 40 tonni võrra rohkem, kui esialgu ette nähti. Eelregistreerunud isikud said eterniidi tasuta üle anda määratud kogumispunktides Koigis, Koerus, Järva-Jaanis ja Paides. Artiklis oli ka kirjas, et Türi valla inimesed saavad võimaluse eterniidijäätmeid ära anda augustis. Türi valla ehitus- ja keskkonnaspetsialisti Grete Kaljulaidi ütlust mööda on vajadus sellise ettevõtmise järele kindlasti ning et jäätmekogumine kuulutatakse välja augusti alguses.