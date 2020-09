Kultuuritempel paljastas ekskursiooni käigus oma saladused

Harri Ausmaa meenutas, et privaattüüride käigus on sellist ringkäiku Paide muusika- ja teatrimajas tehtud ka varem, kuid avaliku, linnarahvale mõeldud ettevõtmisena oli see tema teada esimene. "Olen Paides olnud kolm aastat ning et selle aja jooksul olen saanud selle maja koha teada omajagu," selgitas ta. "Paide Teatri lavastusi ette valmistuses oleme pidanud läbi käima kõik ruumid ja hinnanud ära kogu maja tehnilise võimekuse. Leidsin, et endal õpitut ja nähtut on tore jagada ka teistele. "