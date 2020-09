DPD pakiautomaatide võrgustik tuleb inimestele lähemale

„Uute pakiautomaatidega oleme võtnud eesmärgiks tulla inimestele võimalikult lähedale,“ selgitas DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss. „Meie kullerteenus on juba väga hästi optimeeritud. Kliendil on võimalik reaalajas jälgida, kui kaugel kuller tema pakiga on ning millal kuller temani jõuab. Soovime ka pakiautomaatidega jõuda inimestele võimalikult lähedale, et nad ei peaks oma saadetise saamiseks või saatmiseks eraldi teekonda ette võtma.“