Mõisapargis hakkab kevadel lainetama erkkollane nartsissiväli

Reimo Lilienthal ütles, et tulbimerd käis kevadel oma silmaga vaatamas ka sibulad annetanud Nurmiko esindaja, kes oli hämmingus lillerohkusest ja tõsiasjast, et need üldse kasvama läksid. «Nimelt annetas ettevõte Kirna mõisale defektiga sibulad, mis olid mõeldud prügimäele viimiseks ning millest kaubandusliku välimusega lilli poleks pidanud sirguma,» selgitas ta.