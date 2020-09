Hindade langus jätkus

Üüri hind langes aastaga 14 protsenti üürikorterite pakkumise hüppelise kasvu tõttu. Lisaks üürile odavnesid kommunaalteenused. Korterite üüripakkumisi oli Tallinnas juulis ligi kaks korda rohkem kui aasta varem. Samas korterite ostu-müügihinnad on püsinud stabiilsed, seda hoolimata tehingute arvu märgatavast vähenemisest. Selle taga on osaliselt uued korterid, mille hind on keskmisest kõrgem. Korterite ostu-müügitehingute arv on Tallinnas viimastel kuudel olnud viiendiku võrra väiksem kui aasta tagasi, samas keskmine ruutmeetri hind oli näiteks augustis aastatagusest 9 protsendi võrra kõrgem.