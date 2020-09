Armastus võidab maailma

Charlotte (Natali Väli) on pühendanud kogu oma armastuse pastor Karlile (Imre Õunapuu), kuid kirglik noormees otsib ennekõike jumala tõde. Segastel asjaoludel lähevad noored tülli. Järgneb ootamatuid suundi võttev lugu, mis paneb tegelasi käituma arusaamatult, ent tuliselt – kõike seda selleks, et leida üles armastust, iseend ja oma õnne. Kirjanik Selma Lagerlöfi loomingu eesmärk on tema enda sõnul olnud kaotada kurjust inimese hingest, selle suurimaks võitlusvahendiks on armastus. Lisaks on Lagerlöfi loomingule omane muistsete aegade hõng ja hubasus, millega inimhinge soojendada ja valgustada.