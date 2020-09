Hõbemägi ütles, et rõngad said jala ümber karvasjalg kakk, kodukakk ja Euroopa väikseim kakuline värbkakk Ta märkis, et kui muidu kujutavad inimesed ikka kakulisi ette suurte lindudena, siis värbkakk on näiteks õige väheke suurem kui varblane.