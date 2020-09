Tehnikaülikool läheb osaliselt üle distantsõppele

Distantsõpet rakendatakse esialgu 2-nädalaseks perioodiks. Ülikool on välja töötanud erinevad käitumisjuhised ning olukorda hinnatakse igapäevaselt. Õppetöös on soovitatud ning toetatud hübriidõpe.

Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll sõnas: „Tänase olukorra valguses võime öelda, et suvel raske südamega vastu võetud otsus loobuda koroonariskiriikidest pärit uutest üliõpilastest, oli õige. Koroonarisk, mis on seotud naasvate välisüliõpilastega, on tänaseks realiseerunud. Johtuvalt praegusest olukorrast läheb tehnikaülikool kõigil ingliskeelsetel õppekavadel järgmiseks kaheks nädalaks üle distantsõppele. Distantsõppele läheb üle ka üks eestikeelne õppekava, mille õppetöös osales nakatunud üliõpilane. Ülikool on töötanud välja erinevad riskistsenaariumid, mis aitavad tehnikaülikoolil paremini hinnata olukorda ning langetada otsuseid.“