Kütitud on 1417 metssiga

31. juuli seisuga on enim metssigu kütitud Hiiumaal – 284 isendit. Samuti on aktiivselt kütitud Saaremaal (262 isendit), Viljandimaal (123 isendit), Raplamaal (112 isendit) ja Harjumaal (107 isendit). Järvamaal on kütitud 75 metssiga.