Järvalasest koolidirektor kandideerib aasta õppija konkursil

Andrase kodulehel öeldakse Lugu kohta, et ta on üks paljudest, kelle haridustee jäi pooleli, kui oli pärast keskkooli lõpetamist suundunud edasi õppima. Tema lugu on aga inspireeriv ja õpetlik – vahel viib just südamega tehtud töö ja armastus valdkonna vastu meid õigetesse kohtadesse.