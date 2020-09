Eesti linnade keskväljakute uuendamine jätkub

Tänaseks on programmi raames läbi viidud arhitektuurivõistlused kokku 20 linnas, millest 8 linna rekonstrueeritud südamed on juba valminud (Tõrva, Põlva, Valga, Võru, Rapla, Rakvere, Elva ja Kuressaare). Sellel aastal on veel valmimas Kärdla ja Viljandi uuendatud keskväljakud.