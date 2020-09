Soodsal elamumaal asulates on minekut

Arco Vara vanemmaakler Lea Kerma ütles, et soodsa hinnaga kruntidele ostjatest Järvamaal puudus pole. "Eraisikutest müüjad küsivad kruntide eest tihtilugu üle turuhinna aga ostjad on valmis krundi eest maksma kuni 7-8000 eurot. Kui riigimaa oksjonil on võimalik elamumaad osta mõne tuhande euro eest, siis see on väga hea hind."