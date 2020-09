Põder näitas inimestele kätte eksinud memme asukoha

«Märkasin eemal tee peal suurt pruunikat kogu lamamas, vahel justkui pead pöörates. Raske oli aru saada, kas oli karu või põder. Mõlemat on sealkandis nähtud. Ma ei julenud esialgu karu kahtluses edasi minna. Helistasin loodusfotograaf Jan Vutile, et äkki on ta ligiduses ja soovib pilti teha. Jan arvas, et küllap too on ikka põder,» jutustas paidelane Marko Haug tänahommikusest jalutuskäigu esimestest emotsioonidest.