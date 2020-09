Opositsiooni saadik: Kui juba kahtlustus on esitatud, siis on asi naljast kaugel

«Kui juba kahtlustus on esitatud, siis on asi naljast kaugel. Rahakottide segamini minekule peab kehtima nulltolerants ja isegi kiivas moraalikompassiga inimesed peaksid mõistma, et sellises olukorras ametis jätkamine kriminaalmenetluse lõpuni kahjustab nii institutsiooni kui ka tervet Paide linna,» lausus Aasma.