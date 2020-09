​Evely Kaasiku duubeldas Eesti meistritiitli

Orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu andis teada, et tegemist oli tüüpilise Lõuna-Eesti mitmepalgelise järvede- ning metsarohke kuppelmaastikuga. „Võistlejad pidid kohanema tormimurruse ürgmetsaga, mis tegi maastikul edenemise kohati vägagi väljakutsuvaks,“ selgitas ta.

Üllatuslikult suutis hõbemedalile joosta Eesti suusaorienteerumise esinumber Daisy Kudre (Värska OK Peko), kes hõbedale tulles tõusis esmakordselt orienteerumisjooksu Eesti meistrivõistluste naiste põhiklassis pjedestaalile. Pronksile jooksis OK Võru esindaja Laura Joonas.

Esikolmiku tulemused: I Evely Kaasiku OK JOKA 1:16:00, II Daisy Kudre Värska OK Peko 1:23:57 (+7:57), III Laura Joonas OK Võru 1:26:31 (+10:31).