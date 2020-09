Paide mototüdruk saab klubijuhilt kiita

Klubijuht ja treener Marko Rohtlaan tunnistas, et msport.ee lehel tehtud kokkuvõttes, et Supersport 300 klassis tegi kõige tugevama hüppe Paide tüdruk Selyn Kazakova, kes ka viimasel etapil heitluses lõpuni pingutas ja vaid 0,07 sekundiga kolmandale kohale kaotas.

Plaan on tema mootorratta elektroonikat järgmiseks aastaks täiustada, et tütarlaps ka tehnika poolest noormeestega paremini konkurentsis oleks. “Poistel on põhjust hirmu tunda,” naljatas Rohtlaan.