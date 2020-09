Järva vallavanem Rait Pihelgas avaldas heameelt, et ammune vaidlus leidis sõbraliku lahenduse, mis lubab nii vallal kui soojatootjal keskenduda oma põhitegevusele. “Tunnustan osapooli paindlikkuse ja konstruktiivse suhtumise eest. Antud vaidlus on algusest saati olnud mõlemale osapoolele koormav ning nüüd saame keskenduda enda põhitegevustele. Soovin edu N.R Energy’le tulevastes ettevõtmistes,“ lausus Pihelgas.