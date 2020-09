Eralastehoiu avamiseni on jäänud kukesamm

Korraga saab lastehoid vastu võtta kaheksa last, kuid kogukonnas on kümmekond peret ja jõudumööda hakkavad laste hoidmises kaasa lööma ka lastevanemad. Praegu on lastehoiuga liitunud vanemate järelkasv vanuses kaks kuni viis aastat, kuid loomulikult käivad lapsed hoius kuni kooliminekuni.