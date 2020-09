Uurimise all olev linnajuht keeldub tagasi astumast

Tubli sõnas, et ta ei tunnistanud ennast esitatud kahtlustuses süüdi. «Ma ei ole mulle etteheidetavat tegu toime pannud. Ma ei ole kunagi tellinud Riho Naeriselt Viisu viinavabriku korstna varemete koristamist või äravedu. Samuti ei ole ma jätnud kellelegi muljet, nagu esindaksin selles küsimuses Paide linnavalitsust. Viimane väide tundub lihtsalt absurdne, kuna selle tõepärasus on ju lihtsasti kontrollitav,» lausus ta.

Tubli sõnas, et on alates 2005. aastast MTÜ Viisu Külaselts juhatuse liige. «Ühes külaseltsiga oleme pikka aega ja ka veel käesoleva aasta suvel seisnud viinavabriku renoveerimise eest. Selleks oli isegi esitatud PRIA-le taotlus toetuse saamiseks, millele saabus vastus juba pärast viinavabriku vare haihtumist, seetõttu tuli ka meile see halva üllatusena,» lausus ta.