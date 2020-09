RMK kutsub: lapsed klassiruumist õue õppima

Selleks, et looduse märkamine ning tundmaõppimine ladusamalt sujuks, pakuvad RMK külastuskeskused mitmeid juhendatud loodusõppeprogramme, iseseisvalt läbitavaid seljakotiprogramme ning ka nutimänge, mis suunavad märkama ning pakuvad võimalust looduses liikudes oma teadmisi mänguliselt täiendada või proovile panna.

„Sügisene loodus oma värvilise ilme ning värske õhuga on parim koht, kus viibida ning miks mitte seal ka koolitunde läbi viia. Praegusel keerulisel ajal on looduses viibimine kindlasti ohutum kui siseruumides kogunemine. Metsa ootame terveid õpilasi ning tuletame meelde, et ka välitingimustes on oluline hoida distantsi ning desinfitseerida käsi. Oleme ka ise valmistunud selleks pakkudes võimalust käte desinfitseerimiseks,“ lausus Liina Karrofeldt, RMK külastuskorraldusosakonna loodusteadlikkuse spetsialist.

Selleks, et looduse märkamine ning tundmaõppimine ladusamalt sujuks, pakuvad RMK külastuskeskused mitmeid juhendatud loodusõppeprogramme, iseseisvalt läbitavaid seljakotiprogramme ning ka nutimänge, mis suunavad märkama ning pakuvad võimalust looduses liikudes oma teadmisi mänguliselt täiendada või proovile panna.

Alanud on registreerimine sügisestele soodushinnaga programmidele, kus hind osaleja kohta on vaid üks euro. Erandiks on Ristna külastuskeskuses, Vilsandi rahvuspargi külastuskeskuses ning Mändjala loodusmajas toimuvad programmid, mis on tänavu täiesti tasuta. Muuhulgas saab avastada sügisese looduse saladusi, õppida tundma metsaelustikku, metsamehe elukutset ja metsade majandamist ning elurikkust nii rabas, veekogus kui metsas. Mõne programmi puhul saab ka teada, millest jutustavad puude aastarõngad või kuidas teha seentest paberit.

Samuti pakume seljakotiprogramme, mis annavad täiskasvanud osalejaile võimaluse läbida programm iseseisvalt, õpilasrühmade puhul saab juhendaja rolli õpetaja. Külastuskeskusest antakse osalejatele kaasa juhendid, töölehed ja õppevahendid, radade voldikud, kaardid ning muu vajalik.

Kõigi loodusõppe- ja seljakotiprogrammidega saab tutvuda Loodusega koos veebilehel, kust on leitavad ka asukohtade täpsed kirjeldused. Transport toimumiskohta tuleb külastajatel ise korraldada. Veebilehelt leiab ka info eelregistreerimise kohta, mis on vajalik kõigi, sealhulgas ka seljakotiprogrammide puhul.

Jätkuvalt on võimalik oma teadmisi täiendada ja veelgi sisukamalt looduses aega veeta ka nutimängude abil, mis on loodud osadele RMK õppe- või matkaradadele. Mängimiseks on vaja Play poest alla laadida Loquizi äpp ja sisestada kasutajanimi ja parool, mille leiab nutimänguga varustatud raja algusest. RMK nutimängud on kõigile tasuta ning nende pidevalt täieneva nimekirja leiab samuti Loodusega koos veebilehelt.