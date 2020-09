Järvamaal alustab Ettevõtete Akadeemia

Kuni 2021. aasta maini (k.a.) iga kuu kolmandal kolmapäeval kell 15 ehk kord kuus aset leidvad "Järvamaa Ettevõtete Akadeemia" loengud toovad kohalikele tootmisega tegelevatele ettevõtjatele koju kätte valdkonna asjatundjad ja praktikud. Koolitajateks on valitud oma ala tipud, kelle põhifookus on praktilisusel. Loodame ettevõtjale pakkuda just seda, mida ta täna enim vajab ja ootab.

Osalema on oodatud eeskätt need tegutsevad tootmisettevõtted, kel on oma tooted ja teenused valmiskujul olemas, kuid on soov täiendada enda teadmisi tootmise ja selle kvaliteedi juhtimisest, turundusest, automatiseerimisest, digitaliseerimisest, telemaatikast logistikast jms.