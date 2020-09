15 minutit tähelepanu lähikondsele aitab parema vaimse terviseni

„Kaotame enesetappude läbi Eestis ligi 200 inimest aastas. See on valus ja terve ühiskonna sekkumist vajav küsimus. Õigeaegse märkamise ja abi korral oleks kindlasti võimalik palju elusid päästa,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Enesetappude ennetamiseks kutsume inimesi üles märkama enda kõrval abivajajaid ning võtma aega nende ära kuulamiseks. Sageli ei olegi inimese aitamiseks vaja erilisi oskusi, vaid piisab ka ära kuulamisest ja toeks olemisest. Vaimse tervise esmaabi saab anda igaühele ja igaüks ning me ei tea kunagi, kui elumuutev meie toetus võib olla,“ sõnas minister.