Ettevõtjad ootavad tunnustamist

Konkursi eesmärgiks on maakonna ettevõtjate tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse eest piirkonna arengusse. Tunnustatakse edukalt tegutsevaid äriühinguid ja silmapaistvaid isikuid, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud meie elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele, investoritele.

SA Järvamaa Arenduskeskuse eestvedamisel ja koostöös toimub tänavune konkurss 14. korda. Ajalugu on näidanud, et avalik tunnustus ja tähelepanu on avanud ettevõtetele uusi uksi ning toonud uusi kliente – see on selge signaal konkursi mõjust ja olulisusest.