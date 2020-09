Müüjad ja toitlustajad teenivad vähem kui aasta alguses

Võrreldes esimese kvartaliga on palgad suurenenud arstidel ja õdedel. „Me ei tea nende tegelikult töötatud tunde ja ei tea seetõttu täpselt, millest see tulenes. Võimalik, et tegu on koroonakriisi ajal tehtud ületundidega. Erandiks on aga hambaarstid ja apteekrid. Hambaarstide mediaanpalk vähenes teises kvartalis viiendiku võrra. Samuti langes mediaanpalk proviisoritel ja farmatseutidel,“ selgitab statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu.