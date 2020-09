Just nii palju on Järvamaal tehtud koroonateste

Terviseameti koroonakaardilt saab näha, et Järvamaal on 10. septembri seisuga tehtud kokku 3543 koroonaviiruse tuvastamise testi. Positiivse proovi on seni andnud vaid 14 järvakat, millega oleme teiste maakondadega võrreldes endiselt tagaotsas.