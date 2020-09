RMK panustas Järvamaal asuvasse igamehe metsaonni suuri summasid

Järvamaal on teatavasti üks riigimetsa majandamise keskuse metsamaja (Vanapagana) ja üks matkaonn (Saeveski). Kui metsamajas ööbimine on tasuline, et siis metsaonnis mitte. See aga ei tähendaks, et Türi valla ääreala metsapadrikutes asuvate majade ülalpidamisega kulusid ei kaasneks.