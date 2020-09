Ähvardajad, kaklejad ja joodikud ei leppinudki Paides vetelpäästjate kohaloluga

Raja lisas, et nagu ka eelnevatel aastatel tuli Türi vetelpäästjatel suvitajatele meelde tuletada tavapäraseid ohutus- ja heakorrareegleid. Ikka selleks, et kõikide päev mööduks rannas turvaliselt ja mõnusalt.

„Paide rannas olid meie vetelpäästjad esimest aastat. Senine kogemus on näidanud, et igas rannas on esimene aasta raske, sest vetelpäästja sekkumine tuleb paljudele rannakülastajatele ootamatult,“ sõnas ta. „Nii oli osadele Paide rannakülastajatele üllatuseks, et koeraga ei ole lubatud suplusranda tulla ega rannaalal alkoholi juua. Kohaliku omavalitsuse eeskirjad ei luba avalikku suplusranda tulla koera, kassi, mao ega ühegi teise lemmikloomaga ja rannavalve ülesanne on sekkuda kui heakorrareegleid rikutakse. Mõni rannakülastaja sai pahaseks kui tal ei lubatud lemmikloomaga rannas olla, aga kokkuvõttes võeti vetelpäästjaid kuulda ja saadi aru, et samad reeglid kehtivad kõigile.“