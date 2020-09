Karantiini jääva lasteaialapse vanem saab kohe hoolduslehe

Viimasel ajal on tõusnud koroonaviiruse positiivsete testide hulk ja ka haigestumine. Nakkus on mõnel pool levinud ka koolieelsetesse lasteasutustesse, kus lapsed on olnud lähikontaktis teise Covid-19 lapsega.

Paide perearst Ingrid Alt ütles, et Järvamaal ja Paides pole koroonaviiruse tõttu lähikontaktseid lasteaialapsi koju karantiini saadetud, kuid võimalus, et koroonaviiruse kolle ühel hetkel ka siia ja meie lasteasutustesse jõuab, pole välistatud.

Selles kontekstis on Aldi meelest hea uudis, et lapsevanemad ei pea siis enam muretsema, kelle hoolde laps kodus jätta. "Nüüd andis Haigekassa loa SARS-CoV-2 positiivse isikuga lähikontaktis olnud lasteaiaealise lapse hooldamiseks jälgimisperioodil väljastada lapsevanemale lapse niinimetatud karantiini puhul üks hooldusleht," teatas ta.

Alt lisas, et perearstidele on kõik lähikontaktsed Terviseameti kaudu tuvastatavad ning lisaks saadab Terviseamet kõigile lähikontaktsetele juhised, mille ettenäitamine on arstile kinnituseks, et tegemist on lähikontaktsega.