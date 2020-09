Teatristuudio alustab uue juhendajaga

Stuudiosse on oodatud kõik 15-20 aastased noored ning jätkuvalt on eesmärk anda osalejatele vajalikud oskused oma ideede väljendamiseks, avardada maailmataju ning tutvustada teatri- ja etenduskunstide maailma. Lisaks sellele loodame Stuudio noori kaasata Paide Teatri lavastustesse ning jõuda ka Stuudio enda etteastete / lavastusteni.

Stuudio juhendaja on Mariliis Peterson, kes töötab Paide Muusika- ja Teatrimajas kultuurijuhina. Mariliisil on rakendusteatri magistrikraad Londonist, The Royal Central School of Speech and Drama koolist.