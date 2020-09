Türil läheb oluline tee remonti

Türi Halduse juhataja Enn Mäger ütles, et teelõigul Koidula sillast kuni asula märgini, mille pikkus on 630 meetrit, freesitakse üles vana kate, tugevdatakse tee alust, ehitatakse uus asfaltkate, korrastatakse teepeenrad ning sadeveekraavid.

Mäger hoiatas, et tööde tegemise ajal on seal liiklustingimused häiritud, võimalikud on ka lühiajalised liikluse sulgemised.