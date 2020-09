Kiriku peauks tõsteti hingedelt maha ja toimetati Pärnumaal asuvasse OÜ Puidupoisid töökotta märtsis ning kuni praeguseni on selle asemel OSB-plaatidest avatäide. Kirikuõpetaja Jaanus Tammiste sõnas, et nüüdseks on ukse ennistus küll lõppenud, ent oma kohale jõuab see tagasi siis, kui on lõpetatud ka kevadel alanud akende tööd. Nende kallal on asjatundjatel veel vaja veidi nokitseda. «Viimati rääkisin meister Joel Roosiga ja ta ütles, et ehk õnnestub uks ja aknad paika saada kuu lõpuks,» sõnas Tammiste.