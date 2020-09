Koigis sai mekkida nii magusat kui soolast moosi

Oma moose ja hoidiseid pakkusid kohalikud perenaised ja ettevõtjad. Kaie Altmets ütles, et aasta on metsaandide poolest rikas ning kõikvõimalikke moose kokku segada on lausa lust. Tema selle aasta lemmikmoos on mustika-pohlamoos. "Mõlemat marja on nii palju, et mõtlesin need kokku panna. Tulemus tuli huvitav, sest mõlemaid maitseid oli tunda, kuid kumbki ei jäänud domineerima. Pigem mõtledki, et oot-oot, mis moos see nüüd on," rääkis ta.