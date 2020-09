Ligi pooled vanavanematest käisid mullu tööl, mõned veel kooliski

Aasta alguse seisuga on Eestis alla 40-aastaseid vanaemasid veidi alla 300 ja vanaisasid vähem kui sada. Märkimisväärne on seegi, et koguni 6900 vanaema ja 1600 vanaisa on 90-aastased või vanemad. Vanaemad on keskmiselt 68-aastased ja vanaisad 66-aastased. Kõige rohkem vanavanemaid elab Harju (37%), Ida-Viru (12%) ja Tartu (11%) maakonnas ning kõige vähem Põlva (2%), Lääne (2%) ja Hiiu (1%) maakonnas.