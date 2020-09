Maailmakoristuspäevale on Eestis registreerunud juba ligi 17 000 inimest

“2020 on üks uskumatu aasta. Veel uskumatum on see, et Maailmakoristus toimub nagu alati! Registreerunute seas on väga palju koole ja lasteaedu, mis on fantastiline - just noored näitavad ühiskonnas eeskuju,” rõõmustab Eesti Maailmakoristuspäeva eestvedaja Mart Normet. “Lisaks oleme koostöölainel Eesti korvpalliliiduga, et tuua spordisõbrad avalikke korvpalliväljakuid korda tegema, seal prügi koristama. Huvi on üles näidanud kirikud, ettevõtted ja kodanikuühendused,” lisas Normet.