„Leia oma lugu!“ kutsub vanavanemate lapsepõlvemälestusi jagama

„Kas Sa tead, milline on Sinu vanaema või vanavanaisa armsaim mälestus oma lapsepõlvest? Kellega ta koos mängis ja mida perega koos ette võeti? Kas ta on kunagi karjas käinud või milliseid tähtpäevi tähistati?

Kuulates oma esivanemate lugusid tugevneb põlvkondadevaheline side ja oma juurte tundmine rikastab Sinu igapäevast elutunnet. Lisaks on see vanavanematele suur kingitus, kui noor tunneb tema elu vastu huvi ja

peab temaga juhtunut oluliseks,“ selgitas suulise pärandi spetsilist Maili Metssalu. Lisades, et keskus tähtsustab vanavanemate eluloo hoidmist ja põlvkondade vahelist suhtlust ning seda silmas pidades alustatakse üleskutsete sarjaga,

Eesti Rahvakultuuri Keskus ootab nii videopildi, helisalvestise kui ka kirjalikul kujul nii pikemaid meenutusi kui ka lühikesi mälestuskilde. „Kui vanavanemat pole võimalik külastada või kui see ei tundu tema tervise huvides ohutu,

siis võib suhelda video või telefoni vahendusel. Oluline on suhelda,“ täpsustas Metssalu.

Heli-või videosalvestuse nõuded

● Maksimaalne pikkus 5 minutit (enda jaoks võib pikemalt salvestada)

● Video salvestada horisontaalse ekraaniga

● Kontrolli, et ruumis pole segavaid tegureid, mis looks müra, et vanavanem oleks ilusti kuulda ja näha

● Intervjueeritava allkirjastatud nõusolek kirjaliku teose, heli- ja või videosalvestuse kasutuseks ja levitamiseks