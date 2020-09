Kas ka sina: enamik juhte kasutab autoroolis nutitelefoni

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juhi Hannes Kullamäe sõnul on rooli taga kõrvaliste tegevustega tegelemine, eriti just telefoniga rääkimine või sotsiaalmeedia vaatamine, sõidukijuhtide seas kahjuks väga levinud. „Möödunud aastal tabas politsei ligi 10 000 rikkujat, kes tegelesid roolis kõrvaliste tegevustega. See on väga suur ning kurvaks tegev number, sest näitab kui paljud liiklejad ei hooli iseenda ja kaasliiklejate turvalisusest,“ rääkis Kullamäe.