Tõrvaaugus tuleb taas metsa-ja matkapäev

Metsapäev on pika traditsiooniga üritus, mida peetakse siin juba 27. korda ja seda metsatöötajate päeva tähistamiseks ning küla traditsioonide hoidmiseks.

Metsapäeval näeme, kuidas aeti vanasti tõrva, saab osaleda mitmesugustel metsanduslikel võistlustel ja metsamatkal. Avatud on seenenäitus ning teadjad annavad nõu, milliseid seeni korjata. Seekord on taas seenetundjaks Külli Kalamees-Pani. Huvitavat tegevust peaks korraldajate sõnul jätkuma nii suurtele kui ka väikestele.

Väikese tervituskontserdiga on lubanud külla tulla ka Suue-Jaani pasunakoor. Korraldajad on hoolitsenud ka selle eest, et osalejad ei peaks kannatama tühja kõhtu.